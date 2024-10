Drusilla Foer inaugura la stagione di prosa del Teatrodante Carlo Monni (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – La cantante, attrice, autrice e icona di stile Drusilla Foer, che ha conquistato il grande pubblico grazie alla sua intensa carriera televisiva e per aver partecipato come co-conduttrice insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo 2022, oltre al suo recital di straordinario successo divenuto format di culto “Eleganzissima”, sarà la protagonista di “Venere Nemica” che inaugurerà la nuova stagione di prosa 2024-25 del Teatrodante Carlo Monni. Appuntamento sabato 12 ottobre ore 21 con lo spettacolo arricchito da un inaspettato repertorio musicale che, a tratti, sfiora il musical e che vedrà Foer nei panni della dea dell’amore. Lanazione.it - Drusilla Foer inaugura la stagione di prosa del Teatrodante Carlo Monni Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – La cantante, attrice, autrice e icona di stile, che ha conquistato il grande pubblico grazie alla sua intensa carriera televisiva e per aver partecipato come co-conduttrice insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo 2022, oltre al suo recital di straordinario successo divenuto format di culto “Eleganzissima”, sarà la protagonista di “Venere Nemica” che inaugurerà la nuovadi2024-25 del. Appuntamento sabato 12 ottobre ore 21 con lo spettacolo arricchito da un inaspettato repertorio musicale che, a tratti, sfiora il musical e che vedrànei panni della dea dell’amore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Drusilla Foer e la polmonite bilaterale - lo pneumologo : «Ecco chi è più a rischio». Cause - sintomi e picco di casi - «Attenzione alla farmaco resistenza, perché gli antibiotici che vengono venduti in farmacia sono quelli di 20-25 anni fa». L'avvertimento del pneumolgo Claudio... (Ilmessaggero.it)

Domenica In - nella puntata di oggi Ezio Greggio - Drusilla Foer e i protagonisti di Ballando - La puntata si aprirà con un talk sulla puntata di ‘Ballando con le Stelle’, in studio i concorrenti ballerini, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni e Anna Lou Castoldi con i rispettivi maestri di ballo, Alessandra Tripoli, Anastasia Kuzmina e Nikita Perotti, mentre in qualità di opinionisti ci saranno Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alba Parietti, Alessandra Mussolini e Pino Strabioli. (Dailyshowmagazine.com)

Drusilla Foer : “Sono stata ferma a causa di una polmonite con ascesso. Per 6 mesi nessuna ciglia finta” - Di recente è tornata in tv con la serie Tutto chiede salvezza 2. Continua a leggere . Ospite di Mara Venier, Drusilla Foer ha parlato degli ultimi mesi, in cui è stata costretta a fermarsi per alcuni problemi di salute: "Ho avuto una brutta polmonite con ascesso, per sei mesi non ho visto una ciglia finta". (Fanpage.it)