"Devi uscire". Amici 24, chi è il primo eliminato annunciato con dispiacere da Maria (Di giovedì 10 ottobre 2024) Durante la registrazione della terza puntata di Amici 24, che verrà trasmessa su Canale 5 domenica 13 ottobre, si è verificata la prima eliminazione di questa edizione. Il talent show condotto da Maria De Filippi è ormai entrato nel vivo, e i nuovi allievi stanno già affrontando le prime sfide, mettendosi alla prova tra emozioni forti e competizioni serrate. Nel corso delle prime settimane, i cantanti e i ballerini si sono fatti conoscere dal pubblico, ma oggi è stato il momento di dire addio al primo allievo. Come riportato dalle anticipazioni condivise da Amici News, in collaborazione con Superguidatv, l'eliminata della terza puntata è stata Alena, allieva del coach Rudy Zerbi. Solo una settimana fa, Alena si era classificata ultima nella gara di cover, finendo in sfida e preparandosi intensamente per la prova decisiva di oggi.

