De Luca | Campi Flegrei? Quando abbiamo iniziato le carte più recenti erano quelle di Badoglio

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha oggi presentato il nuovo progetto di cartografia digitalizzata del territorio. "Quando abbiamo iniziato a lavorare sul piano paesaggistico dei Campi Flegrei - ha detto - ci siamo accorti che le carte erano ancora quelle di Vittorio

Luca Salvadori è campione del National Trophy 1000 - vincitore postumo dopo la rinuncia di Rovelli - Luca Salvadori è morto a causa delle ferite riportate in un incidente in Germania due settimane fa. Salvadori era al comando del National Trophy di Superbike e ora è diventato campione postumo.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il suo sogno avverato dopo la morte - Luca Salvadori campione del National Trophy 1000 - . Un campione che continuerà a vivere nei cuori degli appassionati, anche dopo la sua scomparsa. Con un ampio vantaggio sui suoi avversari in classifica, grazie anche allo splendido gesto del suo rivale Filippo Rovelli e del team Pistard, che hanno scelto di ritirarsi per permettere a Luca di conquistare il titolo. (Thesocialpost.it)

Jesi / Tiro a segno : Luca Sbarbati campione italiano Juniores - ora ai mondiali in Perù - Luca Sbarbati (divisa rossonera) con a fianco Maurizio Ballirano Luca Sbarbati, Alessio Pigliapoco e Alessandro Carosi, seguiti da Maurizio Ballirano, sono stati bravi e…precisi. . Il giovane atleta jesino, classe 2004, ora partirà alla volta di Lima in Perù per partecipare ai campionati mondiali Juniores gareggiando nelle competizioni di aria compressa e fuoco 3p. (Vallesina.tv)