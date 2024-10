Curiosità, Delio Rossi e Nello Aliberti festeggiano nel salernitano i 50 anni di matrimonio di Antonio e Filomena (Di giovedì 10 ottobre 2024) Hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, Antonio Musto e sua moglie Filomena, ieri, 9 ottobre, presso la chiesa Maria Santissima Immacolata di Pontecagnano, dove si è tenuta la benedizione delle fedi.A seguire, la cena presso la storica pizzeria Negri con due ospiti d’onore: l’ex Salernotoday.it - Curiosità, Delio Rossi e Nello Aliberti festeggiano nel salernitano i 50 anni di matrimonio di Antonio e Filomena Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Hanno festeggiato 50diMusto e sua moglie, ieri, 9 ottobre, presso la chiesa Maria Santissima Immacolata di Pontecagnano, dove si è tenuta la benedizione delle fedi.A seguire, la cena presso la storica pizzeria Negri con due ospiti d’onore: l’ex

