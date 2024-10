Comunità di recupero e dipartimenti di salute mentale | tra mancanza di risorse e fallimenti

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il sistema delledie deidi(Dsm) in Italia è in una crisi profonda. Non si tratta solo dieconomiche insufficienti, ma di un approccio fallimentare che lascia i più fragili senza un vero supporto per ricostruire le proprie vite.di: più parcheggio che rinascita Le strutture dioggi, in molti casi, assomigliano più a parcheggi che a luoghi di rinascita. Persone che combattono contro dipendenze e disagi psichici, così come le famiglie, ripongono speranze in queste, ma troppo spesso ciò che viene offerto è un programma sterile e limitato a pochi colloqui psicologici. Il risultato è un’attesa passiva, senza strumenti concreti per risalire la china.di programmi strutturati Non è solo una questione di fondi economici, anche se il denaro è un fattore.