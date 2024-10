Città della Scienza, “Uomo e Ambiente: equilibrio cercasi!” tra laboratori e dimostrazione: il programma (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un nuovo weekend a Città della Scienza dedicato al rapporto tra specie umana e Ambiente tra laboratori, science show e dimostrazioni. A Città della Scienza un weekend (sabato 12 e domenica 13 ottobre) tutto dedicato al rapporto tra la specie umana e l’Ambiente! Tra laboratori, science show e dimostrazioni, partendo dal nucleo familiare, investigheremo sulla 2anews.it - Città della Scienza, “Uomo e Ambiente: equilibrio cercasi!” tra laboratori e dimostrazione: il programma Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un nuovo weekend adedicato al rapporto tra specie umana etra, science show e dimostrazioni. Aun weekend (sabato 12 e domenica 13 ottobre) tutto dedicato al rapporto tra la specie umana e l’! Tra, science show e dimostrazioni, partendo dal nucleo familiare, investigheremo sulla

"L’uomo e l'ambiente : equilibrio cercasi" : laboratori - science show e dimostrazioni a Città della Scienza - . L'iniziativa ludico-didattica esplorerà come la nostra specie, unica nel regno animale, modifica l'ambiente in cui vive, spesso senza mantenere un giusto equilibrio con esso. Il weekend a Città della Scienza del 12 e 13 ottobre 2024 sarà dedicato al tema "L’UOMO E L’AMBIENTE: equilibrio cercasi". (Napolitoday.it)

