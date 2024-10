Ciclismo, al via la Challenge fuoristrada a Casa Bonello (Di giovedì 10 ottobre 2024) San Miniato (Pisa), 10 ottobre 2024 - Con la fine dell’attività giovanissimi su strada inizia quella del mountain bike e come da tradizione visto che sarà l’undicesima edizione, prende il via presso il ciclodromo di Casa Bonello a San Miniato all’interno dell’impianto, la Challenge fuoristrada per i giovanissimi dai 7 ai 12 anni. La prima delle tre prove (le altre due il 19 e 26 ottobre) si svolgerà sabato prossimo 12 ottobre con inizio alle ore 15 sotto la regìa della Ciclistica San Miniato S.Croce, società esperta e preparata nell’allestire questo genere di gare. Prevista una larga presenza di giovanissimi i quali come gli anni scorsi avranno a disposizione due percorsi. I concorrenti della G1-2 e 3 (in pratica 7, 8 e 9 anni) avranno a disposizione un tracciato più breve e meno impegnativo, dove comunque ci saranno ostacoli lungo il percorso, naturali e artificiali. Sport.quotidiano.net - Ciclismo, al via la Challenge fuoristrada a Casa Bonello Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) San Miniato (Pisa), 10 ottobre 2024 - Con la fine dell’attività giovanissimi su strada inizia quella del mountain bike e come da tradizione visto che sarà l’undicesima edizione, prende il via presso il ciclodromo dia San Miniato all’interno dell’impianto, laper i giovanissimi dai 7 ai 12 anni. La prima delle tre prove (le altre due il 19 e 26 ottobre) si svolgerà sabato prossimo 12 ottobre con inizio alle ore 15 sotto la regìa della Ciclistica San Miniato S.Croce, società esperta e preparata nell’allestire questo genere di gare. Prevista una larga presenza di giovanissimi i quali come gli anni scorsi avranno a disposizione due percorsi. I concorrenti della G1-2 e 3 (in pratica 7, 8 e 9 anni) avranno a disposizione un tracciato più breve e meno impegnativo, dove comunque ci saranno ostacoli lungo il percorso, naturali e artificiali.

