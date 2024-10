Thesocialpost.it - Cibo, cosa ingeriamo davvero quando mangiamo: lo studio choc

(Di giovedì 10 ottobre 2024)qual? Non solo ilche pensiamo di avere in bocca, ma anche tante altre cose, purtroppo, ma soprattutto plastica. Di fatto, praticamente ogniche arriva sulla nostra tavola è avvolta, o è stata in contatto, con la plastica che, come dimostrano sempre più studi, rilascia microparticelle – le microplastiche – che poi noi. Dai contenitori alle bottiglie, passando per bustine e pellicole, la plastica, benché per uso alimentare, può rilasciare sia nelle bibite che negli alimenti moltissime sostanze chimiche, definite food contact chemicals (Fcc). Un nuovopubblicato sul Journal of exposure science & environmental epidemiology, e ripreso da Today, ne ha identificate oltre 3.600 all’interno di campioni biologici umani.