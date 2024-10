Ilfattoquotidiano.it - “Ci fissano e ci insultano per strada perché il mio ragazzo è diventato la mia ragazza”: la denuncia di Rob e Kai, vittime dell’omotransfobia

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Rob è felicissimo di stare assieme a Kai. Quest’ultimo poi si è liberato di un peso e ha fatto coming out come transgender e ora vive orgogliosamente come una donna trans. “Il miola mia”, ha detto con fierezza Rob al Mirror. La TikToker Kai ha incontrato il suo compagno Rob quando era un uomo, ma dopo due anni di relazione, Kai ha deciso di seguire la sua natura e di iniziare il percorso di transizione. È in terapia ormonale da tre anni e presto si sottoporrà a un aumento del seno. Ma dietro tanta felicità ci sono anche molti altri problemi. La coppia hato il fatto di essere spesso derisi perdegli attacchi di omotransfobia. “Rob abbracciato con tutto il cuore la mia transizione – ha spiegato Kai – Prima di me, Rob ha avuto una relazione di 16 anni con la madre di due dei suoi figli e ha avuto solo una breve relazione gay.