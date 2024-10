Chiesto il processo per il cantiere di via Fauchè: abusi edilizi per il capannone da trasformare in appartamenti (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sotto accusa per abuso edilizio il committente dell'opera, il direttore dei lavori e il rappresentante legale della ditta che dovrebbe realizzarli. Il tar lombardo aveva già bloccato il cantiere: il progetto di via Fauché a Milano, destinato a sostituire un vecchio laboratorio, sarebbe stato spacciato come semplice ristrutturazione. Fanpage.it - Chiesto il processo per il cantiere di via Fauchè: abusi edilizi per il capannone da trasformare in appartamenti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Sotto accusa per abusoo il committente dell'opera, il direttore dei lavori e il rappresentante legale della ditta che dovrebbe realizzarli. Il tar lombardo aveva già bloccato il: il progetto di via Fauché a Milano, destinato a sostituire un vecchio laboratorio, sarebbe stato spacciato come semplice ristrutturazione.

