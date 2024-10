Quotidiano.net - Chi è Kelly Bishop, in uscita con un libro autobiografico

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Per le nuove generazioni e per chi ha circa trentanni, il volto diè inesorabilmente legato a quello di Emily Gilmore, la madre di Lorelai, protagonista di “Una mamma per amica”, serie cult a partire dal 2000. Ma l’attrice ha avuto una carriera invidiabile, sia come ballerina che nel campo del cinema. E, in questo periodo, è diventata anche autrice di unsulla sua vita che merita di essere letta e conosciuta. Ile le riflessioni dell’attrice Si intitola “The Third Gilmore Girl:in Conversation” iluscito il 17 settembre da Gallery Books, di proprietà di Simon & Schuster. La, annunciato il volume, ha dichiarato: “Dai miei primi passi su un palco di Broadway, alla città di Stars Hollow, sono entusiasta nell'accompagnare i miei fan lungo tutta la storia della mia vita”.