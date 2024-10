Caso ultras, Simone Inzaghi ascoltato in Procura: nessuna minaccia ricevuta. Le parole (Di giovedì 10 ottobre 2024) Caso ultras, l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi è stato ascoltato dalla Procura: nessuna minaccia ricevuta. Ecco le sue parole Prosegue l’indagine sulle curve milanesi e dopo i vari interrogatori ai capi ultras delle tifoserie di Milan e Inter, è stato ascoltato anche il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi. Sì, perché erano circolate voci di possibili rapporti tra l’allenatore ex Lazio e alcuni esponenti della Curva Nord, con tanto di minacce all’indirizzo di Inzaghi per quanto concerne i biglietti per le partite. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, però, la richiesta di Ferdico (capo ultras) al mister era stata di “intervenire con la società” per avere più biglietti. E Inzaghi avrebbe risposto con una “promessa”, quella di accontentare la curva Nord. Non si parla, quindi, di minacce, proprio come riferito dallo stesso tecnico durante l’audizione. Dailymilan.it - Caso ultras, Simone Inzaghi ascoltato in Procura: nessuna minaccia ricevuta. Le parole Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), l’allenatore dell’Interè statodalla. Ecco le sueProsegue l’indagine sulle curve milanesi e dopo i vari interrogatori ai capidelle tifoserie di Milan e Inter, è statoanche il tecnico dei nerazzurri. Sì, perché erano circolate voci di possibili rapporti tra l’allenatore ex Lazio e alcuni esponenti della Curva Nord, con tanto di minacce all’indirizzo diper quanto concerne i biglietti per le partite. Secondo quanto ricostruito nell’ordinanza, però, la richiesta di Ferdico (capo) al mister era stata di “intervenire con la società” per avere più biglietti. Eavrebbe risposto con una “promessa”, quella di accontentare la curva Nord. Non si parla, quindi, di minacce, proprio come riferito dallo stesso tecnico durante l’audizione.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inchiesta ultras - sentito Simone Inzaghi : "Dal capo della curva richieste ma non minacce" - L'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi è stato sentito come persona informata sui fatti nell'ambito dell'inchiesta della procura di Milano sulle curve e sui capi ultrà dell'Inter e del Milan. Tra domani e dopodomani verrà sentito, sempre come persona informata sui fatti, il vicepresidente dell'Inter, Javier Zanetti. (Tg24.sky.it)

Inchiesta curve - interrogato Simone Inzaghi : “Mai minacce o intimidazioni dagli ultras” - ) arriviamo a 1. ci hanno dato 1. . Ferdico: "è il direttore Marotta. Inter's coach Simone Inzaghi (R) and CEO Giuseppe Marotta celebrate after winning the Coppa Italia Final soccer match against ACF Fiorentina at the Olimpico stadium in Rome, Italy, 24 May 2023. . . (Photo by FRANCK FIFE / AFP) Gli ultras alla fine ottennero i 1. (Ilgiorno.it)

Inchiesta ultras - sentito Simone Inzaghi : "Dal capo della curva richieste ma non minacce" - A quanto si è appreso la sua deposizione, avvenuta in un ufficio esterno alla Questura di Milano, è durata parecchio: il tecnico ha risposto a tutte le domande in modo esauriente. Da quanto trapela, Inzaghi ha parlato di richieste arrivate dal capo curva, di interlocuzioni, precisando di non aver subito minacce, né di essersi sentito intimidito. (Tg24.sky.it)