Caserta uccisa dal marito | figli in videochiamata alla zia ‘è stato papà’

Un femminicidio senza un movente, avvenuto all'alba sotto gli occhi dei loro figli. uccisa dal marito, strangolata davanti ai loro due figli di 6 e 4 anni, che poco dopo in videochiamata hanno mostrato alla zia il corpo senza vita della madre, ancora steso sul letto. "È stato papà", avrebbero detto i bambini. È accaduto a San Felice a Cancello, piccolo comune del Casertano, dove all'alba Luzmil Toci, 30enne di origini albanesi, ha ucciso la moglie 24enne Eleanor, sua connazionale. Toci non ha fornito alcun movente: non c'è stata nessuna lite con la moglie Nessuna lite fra i due, contrariamente a quanto ipotizzato in un primo momento: Toci non ha fornito alcun movente per spiegare l'omicidio della moglie. L'allarme è scattato alle prime ore del mattino.

