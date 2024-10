Inter-news.it - Calhanoglu da gestire, il piano dell’Inter per le prossime 3 gare – CdS

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Hakan, elemento chiave del centrocampo, sarà da dosare per bene e gestirlo anche nel minutaggio. Simone Inzaghi e lo staff nerazzurro hanno già unad hoc. CUORE – L’Inter non può fare a meno di. Ecco perché al rientro dagli impegni con la nazionale turca, il centrocampista ex Milan dovrà essere gestito e dosato per bene., insieme a Marcus Thuram e Lautaro Martinez, è colui che ha fatto più gol in nerazzurro in questa stagione (2). Elemento focale e cuore del gioco di Simone Inzaghi. Nei prossimi giorni sarà impegnato con la Turchia. Già domani sarà in campo contro Montenegro, mentre lunedì volerà in Islanda per affrontare la nazionale nordica. Dopodiché, presumibilmente già martedì, si ritroverà ad ApGentile.