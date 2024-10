Cade da un’impalcatura, muore 70enne nel Parmense (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo di 70 anni è morto ieri pomeriggio, caduto da un'impalcatura mentre stava facendo lavori in un'abitazione a Sant'Antonio di Salsomaggiore Imolaoggi.it - Cade da un’impalcatura, muore 70enne nel Parmense Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un uomo di 70 anni è morto ieri pomeriggio, caduto da un'impalcatura mentre stava facendo lavori in un'abitazione a Sant'Antonio di Salsomaggiore

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cade da un’impalcatura e muore a 70 anni nel Parmense - A seguito dell’incidente, i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore sono intervenuti per avviare le indagini e chiarire le circostanze che hanno portato alla tragica caduta. Inoltre, è stato richiesto l’intervento del personale della Medicina del lavoro, che sta collaborando con le autorità per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità in materia di sicurezza ... (Thesocialpost.it)

Terni - infortunio sul lavoro in un cantiere edile : operaio cade da un’impalcatura - Un infortunio sul lavoro si è verificato nel corso della mattinata di oggi, martedì 1 ottobre, all’interno di un cantiere edile a Cesi. Secondo una prima ricostruzione un uomo di 63 anni è caduto da un’impalcatura, precipitando da un’altezza di circa quattro metri. L’operaio è stato soccorso... (Ternitoday.it)

Operaio edile cade da un’impalcatura e si frattura le gambe - . Saranno le indagini delle forze dell’ordine presenti a far capire se ci sono responsabilità per l’episodio. L’uomo, da quanto si è appreso, sarebbe rimasto sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. SANTA CROCE SULL’ARNO – Incidente sul lavoro a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. (Corrieretoscano.it)