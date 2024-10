Bagnaia-Martin: sfida senza fine (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da quando nel motorsport si è diffusa l'abitudine di trasmettere in TV le immagini del retropodio c'è la possibilità di origliare qualche dettaglio in più sulle conversazioni a caldo dei piloti. Lo scambio di battute tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin prima del podio del Gran Premio a Motegi, per esempio, potrebbe diventare uno dei capitoli della loro rivalità, tra le più rispettose e leali (per alcuni fin troppo, citofonare il giovane collega Acosta) della storia del Motomondiale. «Adesso, Jorge, mi devi far arrivare a Valencia ultimo appuntamento del mondiale, nda a zero. Andiamo lì a pari punti», dice il bi-campione del mondo al collega spagnolo, in un clima rilassato. «Firmo eh», gli risponde, tra il serio e il faceto, il pilota del team Pramac. Ultimouomo.com - Bagnaia-Martin: sfida senza fine Leggi tutta la notizia su Ultimouomo.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da quando nel motorsport si è diffusa l'abitudine di trasmettere in TV le immagini del retropodio c'è la possibilità di origliare qualche dettaglio in più sulle conversazioni a caldo dei piloti. Lo scambio di battute tra Francescoe Jorgeprima del podio del Gran Premio a Motegi, per esempio, potrebbe diventare uno dei capitoli della loro rivalità, tra le più rispettose e leali (per alcuni fin troppo, citofonare il giovane collega Acosta) della storia del Motomondiale. «Adesso, Jorge, mi devi far arrivare a Valencia ultimo appuntamento del mondiale, nda a zero. Andiamo lì a pari punti», dice il bi-campione del mondo al collega spagnolo, in un clima rilassato. «Firmo eh», gli risponde, tra il serio e il faceto, il pilota del team Pramac.

Pecco Bagnaia - svolta in diretta tv : ora Martin vede il titolo! - Pecco Bagnaia in rincorsa su Jorge Martin per confermarsi campione, ma lo spagnolo può contare su una nuova arma contro il rivale Dal prossimo fine settimana, ancora quattro weekend di gara, nel Motomondiale, per decidere quale sarà il verdetto. . Il testa a testa tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin è sempre più entusiasmante e promette di tenere tutti con il fiato sospeso fino all’ultima curva. (Calciomercato.it)

MotoGp - Dall’Igna sul duello Martin-Bagnaia : “Comunque vada sarà un successo” - Non ci saranno dunque favoritismi. Intanto, con la doppietta di Bagnaia a Motegi il divario da Martin si è ridotto a 10 punti. E’ un piazzamento che vale oro. Anche Dall’Igna la pensa così: “Comunque vada sarà un successo – le parole dell’ingegnere al sito Ducati – La missione è compiuta e un nostro pilota sarà ancora una volta sul tetto del mondo. (Sport.quotidiano.net)

MotoGp - Ducati interrompe lo sviluppo della GP24 : Bagnaia e Martin ad armi pari nella lotta mondiale - Gli ultimi quattro gran premi saranno vissuti con l’attuale moto, che sarà uguale sia per Pecco Bagnaia che per Jorge Martin. com – Purtroppo non ci sono abbastanza pezzi per tutti i piloti ed è un peccato, dal mio punto di vista era una grande passo avanti. Va però ricordato che il pilota Pramac l’anno scorso scelse la gomma morbida al posteriore, in una gara che dominò per trequarti salvo poi ... (Sport.quotidiano.net)