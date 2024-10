"Attraverso Veronetta": una passeggiata culturale con via XX Settembre chiusa al traffico (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’arte esce dagli spazi museali e incontra nuove dimensioni. Quella del silenzio di una strada chiusa al traffico, del sussurrare delle persone che passeggiano, di un quartiere che sa coniugare la storia alla cultura contemporanea, dove le contaminazioni sono capaci di raccontare il nostro tempo Veronasera.it - "Attraverso Veronetta": una passeggiata culturale con via XX Settembre chiusa al traffico Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) L’arte esce dagli spazi museali e incontra nuove dimensioni. Quella del silenzio di una stradaal, del sussurrare delle persone che passeggiano, di un quartiere che sa coniugare la storia alla cultura contemporanea, dove le contaminazioni sono capaci di raccontare il nostro tempo

