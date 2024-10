Ansia Napoli, ‘caso’ Kvaratskhelia come Osimhen? Il rinnovo non è così scontato: il georgiano infastidito (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il Napoli ha avanzato un’offerta di 6 milioni, ma la decisione finale spetta ad un Kvaratskhelia visibilmente infastidito. Khvicha Kvaratskhelia potrebbe decidere di non rinnovare. Il Napoli ritiene d’aver fatto il massimo con la sua offerta: ora tocca al giocatore. NOTIZIE CALCIO Napoli. La situazione riguardante il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia al Napoli è sempre più tesa. Durante il programma Forza Napoli Sempre su Radio Marte, l’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fornito aggiornamenti cruciali. Secondo Marchetti, si vocifera di un possibile incontro tra l’agente del georgiano e il Napoli a Milano dopo il match contro il Milan. Tuttavia, l’esperto ha chiarito che la decisione finale spetta esclusivamente al giocatore. Il Napoli ha formulato un’offerta di 6 milioni di euro, ma il presidente Aurelio De Laurentiis non intende andare oltre. Napolipiu.com - Ansia Napoli, ‘caso’ Kvaratskhelia come Osimhen? Il rinnovo non è così scontato: il georgiano infastidito Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ilha avanzato un’offerta di 6 milioni, ma la decisione finale spetta ad unvisibilmente. Khvichapotrebbe decidere di non rinnovare. Ilritiene d’aver fatto il massimo con la sua offerta: ora tocca al giocatore. NOTIZIE CALCIO. La situazione riguardante ildi Khvichaalè sempre più tesa. Durante il programma ForzaSempre su Radio Marte, l’esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, ha fornito aggiornamenti cruciali. Secondo Marchetti, si vocifera di un possibile incontro tra l’agente dele ila Milano dopo il match contro il Milan. Tuttavia, l’esperto ha chiarito che la decisione finale spetta esclusivamente al giocatore. Ilha formulato un’offerta di 6 milioni di euro, ma il presidente Aurelio De Laurentiis non intende andare oltre.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cies : Kvaratskhelia è il calciatore che vale di più nel Napoli e il terzo della Serie A - La classifica mostra ai calciatori che hanno la maggiore valutazione per ciascun club di Serie A. Lautaro Martinez è il giocatore che vale di più in Serie A. Per il Napoli, terza in classifica c’è Khvicha Kvaratskhelia. È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’osservatorio calcistico Cies, dedicato ai valori delle rose dei club. (Ilnapolista.it)

Rinnovo Kvaratskhelia : summit decisivo dopo Milan-Napoli. La richiesta dell’agente - Al centro delle trattative c’è la differenza tra la proposta del club, che si aggira intorno ai 6 milioni di euro annui, e la richiesta del giocatore, che ne vuole 8. com per tutte le notizie calcio Napoli e per scoprire se il numero 77 continuerà a incantare il Maradona con la sua classe. Se non si riuscisse a trovare un accordo nell’immediato, Kvaratskhelia resterebbe comunque legato al Napoli ... (Napolipiu.com)

Napoli - Kvaratskhelia : "Sogno di vincere la Champions League in maglia azzurra" - "Sono felice di avere l'opportunità di lavorare con lui. In effetti, l'estremo difensore è uno dei ruoli che più sta cambiando negli ultimi anni e urge quindi restare aggiornati. Se subisco pochi tiri il merito è anche suo e degli altri difensori ma al tempo stesso - continua Caprile - io poi devo essere bravo a farmi trovare pronto nelle poche sollecitazioni ricevute". (Sport.quotidiano.net)