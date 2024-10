Alex Meret pronto a rientrare: il portiere verso la sfida contro l’Empoli (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si avvicina il ritorno in campo di Alex Meret, che ha dovuto saltare le ultime tre partite a causa di un infortunio subito durante la gara contro la Juventus. Il portiere del Napoli sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione dopo una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. A breve L'articolo Alex Meret pronto a rientrare: il portiere verso la sfida contro l’Empoli Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si avvicina il ritorno in campo di, che ha dovuto saltare le ultime tre partite a causa di un infortunio subito durante la garala Juventus. Ildel Napoli sta proseguendo il suo percorso di riabilitazione dopo una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. A breve L'articolo: illa

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Meret - Conte chiama il giovane Turi in prima squadra : sarà il nuovo terzo portiere fino al rientro di Alex - Nella partita di Coppa Italia contro il Palermo vinta dagli azzurri con un sonoro 5-0, il mister Antonio Conte ha portato in panchina anche un giovane della Primavera che già si è messo in mostra durante il precedente ritiro a Dimaro: Claudio Turi. . it. e l’infortunio di Alex Meret, l’allenatore. (Dailynews24.it)

Alex Meret - i controlli medici dopo lo stop al primo tempo contro la Juve - A comunicarlo è stato lo stesso club partenopeo con un comunicato stampa sul sito ufficiale. Alex Meret, il comunicato stampa degli esami sul sito di SSC Napoli Alex Meret è stato sottoposto ad esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. (Terzotemponapoli.com)

UFFICIALE – Infortunio Alex Meret : il risultato degli esami - Il giocatore ha già cominciato l’iter riabilitativo, fa sapere il Napoli. Meret tornerà a disposizione con ogni probabilità solo dopo la sosta di ottobre, quindi salterà le prossime tre gare del Napoli. E ancora, terza gara di fila in casa, la settima giornata di campionato contro il Como allo stadio Maradona, in programma il 4 ottobre alle ore 18:30. (Spazionapoli.it)