Alessandra Ambrosio posizioni pericolose per la partitella a beach volley

(Di giovedì 10 ottobre 2024)ha 43 anni ma nessuno lo direbbe. La top model brasiliana vanta un fisico da urlo: merito dei geni ma anche di tantissimo sport. Grandissima appassionata di fitness, sfrutta ogni momento libero per un po’ di allenamento. Va bene chiudersi in palestra ma, se abiti a Los Angeles, perché non sfruttare la spiaggia? Gli esercizi dell’sono hot. Bollente sulla spiaggia Durante l’allenamentoA Los Angeles fa ancora caldo ma ad alzare ulteriormente le temperature ci pensa. La super modella si è concessa una giornata in spiaggia con un gruppo di amici. Guai a stare sdraiati a prendere il sole però, le opportunità per un po’ di movimento sono tantissime. Si inizia con un po’ di riscaldamento, tra squat e saltelli: i paparazzi appostati scattano immagini da cardiopalma, con il corpo perfetto diin tutto il suo splendore.