Albero caduto, stop treni: ancora una mattina "no" per i pendolari (Di giovedì 10 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYSulla Linea Bologna - Pistoia, dalle ore 8:30 circolazione ferroviaria sospesa tra Casalecchio e Sasso Marconi. ancora una giornata di disagi per i pendolari. A bloccare i treni sarebbe stato un Albero caduto sulla linea aerea in Bolognatoday.it - Albero caduto, stop treni: ancora una mattina "no" per i pendolari Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYSulla Linea Bologna - Pistoia, dalle ore 8:30 circolazione ferroviaria sospesa tra Casalecchio e Sasso Marconi.una giornata di disagi per i. A bloccare isarebbe stato unsulla linea aerea in

