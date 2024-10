A cosa prestare attenzione

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di giovedì 10 ottobre 2024) 2024-10-10 10:02:12 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’Inghilterra affronterà la Grecia a Wembley giovedì sera (19:45 BST): mac’è da tenere d’occhio? Entrambe le squadre hanno vinto finora due partite su due nella Nations League, con la vincitrice del Gruppo B2 che ha ottenuto la promozione. Potrebbe essere una partita importante per Carsley e le sue speranze future. Chi giocherà in attacco? Il capitano Harry Kane non è in grado di iniziare la partita per l’Inghilterra, con l’attaccante che si è infortunato giocando per il Bayern Monaco. “Harry si sta riprendendo da un infortunio, un piccolo colpo, qualcon cui non correremo rischi”, ha detto Carsley.