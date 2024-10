Ilrestodelcarlino.it - A Bologna e provincia torna il trekking urbano: ecco i percorsi

(Di giovedì 10 ottobre 2024), 10 ottobre 2024 – Anche questa volta la Giornata Nazionale delincludeaccessibili e inclusivi pensati per persone con diverse disabilità. Fra le escursioni più suggestive: la scoperta degli alberi monumentali di, l’oasi dei Saperi lungo il Navile, i luoghi di Barbarossa a Medicina, la passeggiata a Villa Beatrice ad Argelato, la visita nel borgo di Castello di Serravalle e molto altro. Come Iscriversi alle due giornate Dalle 9 di lunedì 14 ottobre in poi aprirà l’iscrizione online (obbligatoria) per partecipare aiche si svolgeranno nelle giornate di giovedì 31 ottobre e venerdì 1° novembre. Le passeggiate sono come sempre gratuite.