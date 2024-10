Oasport.it - WTA Wuhan, Sabalenka, Gauff e Pegula avanti veloce, crollano Navarro e Krejcikova

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo turno del torneo WTA diquasi agli archivi, con la sola Jasmine Paolini ancora in campo con Yue Yuan. Bene Aryna; la numero 1 del seeding soffre un po’ ma regola Katerina Siniakova con un doppio 6-4, nonostante conceda otto palle break in partita; poco conta quando la sua avversaria ha una seconda così inconsistente da 6/23 totale e addirittura sette doppi falli. La bielorussa se la vedrà con Yulia Putintseva, che esce vincitrice dal braccio di ferro con la numero 15 del tabellone Donna Vekic. Vittoria schiacciante invece per Coco, che lascia solo tre giochi alla bulgara Viktoria Tomova dando continuità al suo ottimo momento dopo il successo di Pechino. Altro test europeo per lei, stavolta con Marta Kostyuk, che arriva riposata alla contesa dopo il forfait di Amanda Anisimova prima della partita.