Universalmovies.it - Wicked: magia e colori dai tanti poster del film

Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’adattamento cinematografico del musicalè sempre più vicino al suo esordio in sala, ma intanto dal web è festa di. Il regista Jon M. Chu porta in sala il famoso musical di Broadway attraverso un– diviso in due parti – ricco di musica,, e con un duo di protagoniste (Cynthia Erivo e Ariana Grande) super affiatato, sul set come nella vita. La prima parte diapproda nelle sale USA dal 22 novembre 2024, mentre la seconda da Natale 2025. Ricordiamo che UCI Cinemas ha avviato una serie di iniziative legate all’uscita in sala della prima parte di, e che potete trovare tutte le informazioni seguendo questo nostro indirizzo. Come spesso accade nel mese precedente all’uscita nelle sale, le varie catene cinematografiche USA promuovono l’evento offrendo alla retedi pregevole fattura, e conil trend non poteva di certo cambiare.