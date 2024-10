Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 09-10-2024 ore 15:30

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)DEL 9 OTTOBREORE 15.20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’AUTOSTRADA-TERAMO CODE PER VEICOLO IN PANNE TRA VICOVARO E CARSOLI IN DIREZIONE TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DELLANINA E SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DELL’AEREOPORTO DI CIAMPINO IN ENTRAMBI I CASI IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA DA SEGNALARE UN INCIDENTE CHE GENERA CODE TRA LAURENTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN CARREGGIATA INERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA PRENESTINA E TUSCOLANA INFINE, CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PER I CANTIERI SULLA-NAPOLI PER LAVORI DI INSTALNE DELLE BARRIRE ANTI RUMORE DALLE 22.00 ALLE 5.