Ultime Notizie Roma del 09-10-2024 ore 19:10 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno amore medioriente in apertura Le porte di difesa israeliane hanno diramato un nuovo avviso è la popolazione del Libano meridionale invitandola stare attenti perché le truppe continuano ad attaccare le posizioni di sborra nella regione ha suonato di avere spinto due volte le truppe italiane che tentavano di infiltrarsi nel Libano meridionale Le organizzazioni denuncia ma almeno 400000 persone sono intrappolate nel nord della striscia di Gaza da e recenti di evacuazione delle autorità italiane stanno costringendo le persone a pulire ancora torniamo in Europa le frontiere vanno difese senza cotto esterni non potremo tutelare lui da l’immigrazione clandestina sono le parole del premier ungherese Viktor orban nel suo intervento all’Euro camera sulla priorità della Presidenza ungherese dell’UE ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 09-10-2024 ore 19:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno amore medioriente in apertura Le porte di difesa israeliane hanno diramato un nuovo avviso è la popolazione del Libano meridionale invitandola stare attenti perché le truppe continuano ad attaccare le posizioni di sborra nella regione ha suonato di avere spinto due volte le truppe italiane che tentavano di infiltrarsi nel Libano meridionale Le organizzazioni denuncia ma almeno 400000 persone sono intrappolate nel nord della striscia di Gaza da e recenti di evacuazione delle autorità italiane stanno costringendo le persone a pulire ancora torniamo in Europa le frontiere vanno difese senza cotto esterni non potremo tutelare lui da l’immigrazione clandestina sono le parole del premier ungherese Viktor orban nel suo intervento all’Euro camera sulla priorità della Presidenza ungherese dell’UE ...

