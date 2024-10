Ilrestodelcarlino.it - Ultima generazione e il G7 di Ancona, blitz e blocco al Tribunale

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Gli attivisti diimbrattano l’ingresso deldiin Corso Mazzini: cinque di loro sono identificati e portati via dalla polizia. Verranno denunciati. È accaduto stamattina (foto), verso le 10.45, proprio nel giorno in cui comincia in città il G7 della Salute. All’ingresso del, con tanto di striscioni, si sono presentati in quattro.: le foto della protesta inad“Avevano il viso sporco di vernice nera, hanno iniziato a sporcarsi le mani e a imbrattare le pareti”. Gli ambientalisti erano in quattro: “Care anconetane, svegliatevi – gridava una donna – Stamira ci ha salvato dall’assedio al Barbarossa. Sveglia, dobbiamo salvarci dall’assedio dei potenti, chi ha il potere ha tante responsabilità. E non l’ho inventata io questa frase. Più potere, più responsabilità.