Fanpage.it - Trinchieri va da un giornalista e gli offre un vino per far pace: “Colpa mia”. Cosa era successo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il coach italiano dello Zalgiris Kaunas si è scusato con il reporter con il quale s'era creato un brutto clima di tensione dopo la sconfitta in campionato contro il Rytas Vilnius. "Ho usato le parole sbagliate. Posso anche non condividere il contenuto delle tue domande né dobbiamo per forza essere d'accordo, ma non era quello il modo in cui dovevo rispondere".