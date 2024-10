Treni pendolari. I sindaci: "Basta linea lenta e precedenza sull'Alta velocità" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è tenuto questo pomeriggio, mercoledì 9 ottobre, l’incontro della cabina di regia della Regione Toscana con i gestori del trasporto ferroviario – Trenitalia e Rfi – alla presenza dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino e dei rappresentanti del Comitato pendolari. Sul tavolo le criticità Arezzonotizie.it - Treni pendolari. I sindaci: "Basta linea lenta e precedenza sull'Alta velocità" Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è tenuto questo pomeriggio, mercoledì 9 ottobre, l’incontro della cabina di regia della Regione Toscana con i gestori del trasporto ferroviario –talia e Rfi – alla presenza deidel Valdarno aretino e fiorentino e dei rappresentanti del Comitato. Sul tavolo le criticità

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cancellazioni - ritardi e disagi. Faccia a faccia tra sindaci - Regione Toscana e Trenitalia - Sarà questo il focus dell'appuntamento, fissato per il 9 ottobre, a cui prenderanno parte la Regione Toscana, Trenitalia, Rfi. . Un incontro, attesissimo, per affrontare di nuovo quelle che sono le criticità che ogni giorno migliaia di pendolari vivono a bordo dei treni della tratta Firenze-Arezzo. (Arezzonotizie.it)

Sarà il 9 ottobre il nuovo incontro dei sindaci del Valdarno aretino e fiorentino con Regione Toscana - Trenitalia - Rfi - In particolare, ci preme tornare sull’annosa questione dei ritardi, che anche in questi giorni sono stati pressanti e hanno inciso pesantemente sulle vite dei nostri cittadini, che tutti i giorni utilizzano i treni per motivi di studio e lavoro. "Purtroppo dobbiamo constatare che le criticità continuano a persistere per tutti quei pendolari che si rivolgono al servizio quotidianamente per ... (Lanazione.it)

Ancora disagi per i treni in Valdisieve - i sindaci si appellano alla Regione - Un treno è stato lasciato fermo per un’ora alla stazione di Compiobbi con i passeggeri a bordo non raggiunti da alcuna comunicazione, se non quella tardiva che li informava che il treno dove si trovavano sarebbe stato cancellato e che non era possibile nessun trasporto sostitutivo. Una situazione che è diventata la quotidianità e non l’eccezione. (Corrieretoscano.it)