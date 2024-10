Romadailynews.it - Trasimeno: Primo sopralluogo del commissario Nicola dell’Acqua

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Perugia – Il lago e gli abitanti della Comunità-Medio Tevere hanno accolto con rinnovata speranza la prima visita, vero e proprio, delGovernativo.è stato nominato appena una settimana fa ed oggi ha mostrato idee chiare e un elenco di primi interventi e riunioni. Non è un politico, se mai un tecnico prestato più volte alle istituzioni per risolvere crisi ed eventi eccezionali. Agricoli, ambientali, idraulici e paesaggistici. Veronese, agronomo esperto e costruttore di impianti idrici,ha già assolto diversi incarichi importanti. Dal Veneto alla Sicilia, soggiornando anche in Campania. Questa volta il suo compito è quello di scongiurare un progressivo, seppur lento abbassamento idrico del lago. Il prosciugamento, fenomeno, polemiche e speranze che si ripetono ogni inizio estate da quasi un secolo.