Tony Effe si spoglia durante il concerto e lancia un calzino usato. Una fan: "Lo metterò in un quadro" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda, ha tenuto un concerto lo scorso 5 ottobre al Palalottomatica di Roma. durante la tappa romana del suo tour, che il 12 ottobre toccherà Milano, il rapper si è esibito in un gesto che ha fatto molto discutere: ha cominciato a spogliarsi lanciando i suoi abiti tra il giovane pubblico. Una sua fan, che era presente, ha raccolto uno dei suoi calzini, ovviamente usati, per poi postare un breve video su TikTok.Leggi anche: Fabrizio Corona, la rivelazione sul dissing: "Fedez ha tradito Chiara con Taylor Mega Il messaggio della fan di Tony Effe Al termine del concerto romano, poco prima di salutare il pubblico, Tony Effe è rimasto in mutande dopo aver lanciato i suoi vestiti, calzini compresi, tra il pubblico.

