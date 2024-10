Thuram, Israele-Francia in dubbio: le ultime dopo il problema alla caviglia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Thuram, reduce da una prestazione straordinaria con la maglia dell’Inter nella vittoria per 3-2 contro il Torino, resta in dubbio per la prossima partita della Francia contro Israele. MOMENTO MAGICO – Marcus Thuram, autore di una splendida tripletta nell’ultimo match prima della sosta, sta ancora facendo i conti con un fastidio alla caviglia riportato durante quella stessa gara. Il problema è nato in seguito a un duro intervento di Guillermo Maripán, difensore del Torino, che nel primo tempo della partita ha colpito duramente Thuram, costringendolo a rimanere a terra per alcuni minuti. Il difensore granata è stato espulso per il fallo, ma Thuram ha deciso di proseguire la gara, dimostrando grande determinazione. Nonostante il dolore, l’attaccante francese è riuscito non solo a restare in campo, ma anche a segnare altri due gol. Inter-news.it - Thuram, Israele-Francia in dubbio: le ultime dopo il problema alla caviglia Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), reduce da una prestazione straordinaria con la maglia dell’Inter nella vittoria per 3-2 contro il Torino, resta inper la prossima partita dellacontro. MOMENTO MAGICO – Marcus, autore di una splendida tripletta nell’ultimo match prima della sosta, sta ancora facendo i conti con un fastidioriportato durante quella stessa gara. Ilè nato in seguito a un duro intervento di Guillermo Maripán, difensore del Torino, che nel primo tempo della partita ha colpito duramente, costringendolo a rimanere a terra per alcuni minuti. Il difensore granata è stato espulso per il fallo, maha deciso di proseguire la gara, dimostrando grande determinazione. Nonostante il dolore, l’attaccante francese è riuscito non solo a restare in campo, ma anche a segnare altri due gol.

