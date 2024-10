Temptation Island: Anna demolisce Alfred a falò di confronto, mentre Filippo Bisciglia fa discutere (Di mercoledì 9 ottobre 2024) II faccia a faccia più atteso di questa quinta puntata del viaggio dei sentimenti di Canale 5 è stato all'altezza delle aspettative La puntata dell'8 ottobre di Temptation Island ha regalato un falò di confronto decisamente esplosivo tra Anna Acciardi e Alfred Ekhator, una delle coppie più discusse di questa edizione autunnale. Il rapporto tra i due era già compromesso dopo l'avvicinamento del suo fidanzato alla tentatrice Sofia, culminato in un bacio che ha profondamente ferito Anna. La ragazza, che aveva promesso "fuoco e fiamme" al falò, non ha deluso le aspettative, portando avanti uno scontro acceso. L'ultimo confronto davanti alle telecamere di Temptation Island Alfred ha chiesto il falò per chiarire la sua posizione, dichiarando ad Anna che il suo legame Movieplayer.it - Temptation Island: Anna demolisce Alfred a falò di confronto, mentre Filippo Bisciglia fa discutere Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) II faccia a faccia più atteso di questa quinta puntata del viaggio dei sentimenti di Canale 5 è stato all'altezza delle aspettative La puntata dell'8 ottobre diha regalato undidecisamente esplosivo traAcciardi eEkhator, una delle coppie più discusse di questa edizione autunnale. Il rapporto tra i due era già compromesso dopo l'avvicinamento del suo fidanzato alla tentatrice Sofia, culminato in un bacio che ha profondamente ferito. La ragazza, che aveva promesso "fuoco e fiamme" al, non ha deluso le aspettative, portando avanti uno scontro acceso. L'ultimodavanti alle telecamere diha chiesto ilper chiarire la sua posizione, dichiarando adche il suo legame

“Temptation Island” - la violenta reazione di Alfonso : furioso con la fidanzata - Sullo schermo scorrevano le immagini di Federica che giocava al gioco della mela con il single Stefano. Filippo Bisciglia, dopo aver mostrato l’atteso falò di confronto tra Alfred e Anna, ha dedicato ampio spazio alla coppia composta da Alfonso e Federica. Quest’ultimo, dopo aver visto le immagini ... (Tvzap.it)

