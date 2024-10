Tamponamento tra mezzi pesanti in A21, traffico in tilt tra Castelvetro e Cremona (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tamponamento tra mezzi pesanti in A21, traffico in tilt tra Castelvetro e Cremona. L’incidente stradale è avvenuto attorno alle 10 di mercoledì 9 ottobre, all’altezza del cavalcavia autostradale della strada provinciale 588 che collega Castelvetro a San Giuliano. Per cause al vaglio degli agenti Ilpiacenza.it - Tamponamento tra mezzi pesanti in A21, traffico in tilt tra Castelvetro e Cremona Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)train A21,intra. L’incidente stradale è avvenuto attorno alle 10 di mercoledì 9 ottobre, all’altezza del cavalcavia autostradale della strada provinciale 588 che collegaa San Giuliano. Per cause al vaglio degli agenti

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tamponamento tra tre camion in A21, - Traffico bloccato in città e in A21 a causa di un incidente autostradale tra tre mezzi pesanti, verificatosi nella mattinata di martedì, tra Castelvetro e Caorso. I camion si ... (cremonaoggi.it)