Amica.it - Sofia di Edimburgo e il principe Edoardo a Malta: un viaggio che sa di déjà-vu

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Negli annidie ilhanno visitato, ufficialmente, moltissimi Paesi. Questa volta, però, che sono impegnati in un tour a, l’uscita ha un sapore diverso, più malinconico. Impossibile, infatti, non pensare al legame che un’altra celebre coppia della royal family – la regina Elisabetta e ilFilippo – avevano con l’isola a sud dell’Italia.per i 60 anni di indipendenza dell’isola Dal 7 al 10 ottobreedsono inufficiale a, per conto di Sua Maestà. Il motivo è presto spiegato: il 21 settembre del 1964 l’isola diventava indipendente dal Regno Unito e l’anniversario dei sessant’anni da quell’evento è più che valida ragione per una commemorazione da parte della royal family.