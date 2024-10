Serie A, Rocchi furioso: già 16 gravi errori arbitrali, accelerazione per il Var a chiamata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sulle possibili modifiche nell’utilizzo del Var dopo i gravi errori che hanno caratterizzato l’inizio di questa Serie A. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il designatore Gianluca Rocchi sarebbe furioso con la classe arbitrale per il disastroso inizio di Serie A. Ci sarebbero stati infatti già almeno Calcionews24.com - Serie A, Rocchi furioso: già 16 gravi errori arbitrali, accelerazione per il Var a chiamata Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le ultime sulle possibili modifiche nell’utilizzo del Var dopo iche hanno caratterizzato l’inizio di questaA. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il designatore Gianlucasarebbecon la classe arbitrale per il disastroso inizio diA. Ci sarebbero stati infatti già almeno

