Schlein al concerto degli Articolo31 ad Assago: il rap con J-Ax della segretaria Pd (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano – Dopo le tensioni degli ultimi passaggi parlamentari, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si è concessa una serata di evasione dalla politica per rappare sul palco degli Articolo 31, accanto a J-Ax. La segretaria, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualità della cultura Hip Hop. E alla fine della performance - che sta rimbalzando sui social network- riscuote l'applauso del pubblico del forum di Assago. Ilgiorno.it - Schlein al concerto degli Articolo31 ad Assago: il rap con J-Ax della segretaria Pd Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano – Dopo le tensioniultimi passaggi parlamentari, ladel Partito Democratico Ellysi è concessa una serata di evasione dalla politica per rappare sul palcoArticolo 31, accanto a J-Ax. La, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualitàcultura Hip Hop. E alla fineperformance - che sta rimbalzando sui social network- riscuote l'applauso del pubblico del forum di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mugugni dem su Conte e Schlein - ma la segretaria non cambia rotta - Già perché in Liguria, nonostante la sicumera di Giuseppe Conte il quale continua a ripetere che “Matteo Renzi fa perdere voti”, l’abbandono di Italia viva preoccupa il candidato Andrea Orlando e anche il Partito democratico. Del resto, anche le correnti che nascono un giorno sì e un giorno no nel partito non hanno come obiettivo quello di condizionare la linea politica della segretaria, perché ... (Ilfoglio.it)

Meloni-Schlein - duello dal palco alla platea : dalla Manovra alla Ue - le stoccate alla segretaria Pd - Devono compensare. Provare a tirare un sospiro che è tutt’altro di sollievo (per loro). E la seconda stoccata è sferrata, e arriva in platea in punta di fioretto. Fitto, una vittoria di Giorgia Meloni. Tanto alla prossima ospitata tv tenterà di riscattarsi, nella speranza che gli elettori non sbugiardino ancora, e a suon di sondaggi, supercazzole e attendibilità delle sue teorie… L'articolo ... (Secoloditalia.it)

Chiambretti provoca la sinistra e annienta Schlein : Boccia una segretaria Pd migliore - Io la candiderei a segretaria del Pd, perché ha fatto vacillare più lei il governo di quanto abbia fatto la sinistra nell'ultimo anno”, le parole pronunciate dal conduttore televisivo nel corso della conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di ‘Donne sull'orlo di una crisi di nervi', in onda dal 12 settembre in prima serata su Rai 3 per 6 puntate, programma di 'infotainment' che ... (Iltempo.it)

I contrari al termovalorizzatore : “La segretaria del Pd Elly Schlein ha aperto al confronto sull’impianto” - La segretaria nazionale del Partito democratico ha accettato di incontrare i comitati contrari al termovalorizzatore di Roma. A darne notizia è Marco Alteri, consigliere comunale di Albano e tra gli esponenti della Rete Tutela Roma Sud, tra i gruppi di cittadini che con più forza oramai da anni... (Romatoday.it)

Elly Schlein alla Festa dell’Unità di Pesaro - folla e applausi per la segretaria Pd : “Fermiamo questa destra distruttiva” - Si parla di bambini e bambine. Il primo tra tutti, è quello della sanità pubblica, che il centrodestra e Giorgia Meloni stanno distruggendo, così come la difesa della scuola pubblica. Pesaro, 2 settembre 2024 – E’ stata accolta tra applausi e strette di mano Elly Schlein, alla Festa dell’Unità del Pd Marche che si è chiusa ieri sera a Pesaro. (Ilrestodelcarlino.it)