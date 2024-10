Schianto mortale a Gorgo, ecco la data dell'udienza preliminare (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 5 dicembre prossimo il pordenonese 21enne Mikele Tatani e il 20enne Gezim Qerosi compariranno davanti al gup Piera De Stefani che dovrà decidere se rinviare o meno a giudizio i due giovani che secondo le accuse del pubblico ministero Gabriella Cama sarebbero i responsabili del tremendo Trevisotoday.it - Schianto mortale a Gorgo, ecco la data dell'udienza preliminare Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 5 dicembre prossimo il pordenonese 21enne Mikele Tatani e il 20enne Gezim Qerosi compariranno davanti al gup Piera De Stefani che dovrà decidere se rinviare o meno a giudizio i due giovani che secondo le accuse del pubblico ministero Gabriella Cama sarebbero i responsabili del tremendo

