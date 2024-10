Scanavino conferma i contatti tra la Juve e Pogba per decidere il suo futuro: “Può ancora giocare” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, a margine dell'Assemblea dell'Eca di oggi, ha parlato di Paul Pogba e dei contatti col suo entourage per definire la sua situazione: "Certamente può ancora giocare, ma è fermo da due anni e questi sono elementi da valutare". Fanpage.it - Scanavino conferma i contatti tra la Juve e Pogba per decidere il suo futuro: “Può ancora giocare” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'amministratore delegato dellantus, Maurizio, a margine dell'Assemblea dell'Eca di oggi, ha parlato di Paule deicol suo entourage per definire la sua situazione: "Certamente puògiocare, ma è fermo da due anni e questi sono elementi da valutare".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scanavino conferma i contatti tra la Juve e Pogba per decidere il suo futuro: “Può ancora giocare” - L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Scanavino, a margine dell'Assemblea dell'Eca di oggi, ha parlato di Paul Pogba e dei contatti col suo ... (fanpage.it)

Pogba, il Marsiglia di De Zerbi interessato - Potrebbe esserci il ritorno in Francia nel futuro di Paul Pogba. Dopo aver visto ridurre la squalifica che gli è stata inflitta per doping, il centrocampista ... (lapresse.it)

Scanavino (CEO Juventus): “Dispiacere per l’1-1 con il Cagliari” - Soddisfazione per il buon inizio stagionale, però con il dispiacere per il pareggio contro il Cagliari: così il CEO juventino Scanavino. (calciocasteddu.it)