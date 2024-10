Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 sono (parecchio) indietro con l’Aggiornamento Google Play (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mentre alcuni smartphone (tra cui la serie Samsung Galaxy S24) stanno accogliendo proprio in queste ore l’Aggiornamento di sistema Google Play di settembre 2024, altri risultano tuttora “bloccati” a mesi fa: si tratta di Samsung Galaxy Z Flip6 e Samsung Galaxy Z Fold6, fermi addirittura ad aprile 2024. ? La Festa delle Offerte Prime è L'articolo Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 sono (parecchio) indietro con l’Aggiornamento Google Play proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Samsung Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 sono (parecchio) indietro con l’Aggiornamento Google Play Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Mentre alcuni smartphone (tra cui la serieS24) stanno accogliendo proprio in queste oredi sistemadi settembre 2024, altri risultano tuttora “bloccati” a mesi fa: si tratta di, fermi addirittura ad aprile 2024. ? La Festa delle Offerte Prime è L'articoloe Zconproviene da TuttoAndroid.

