Rogo in uno stabile tre al pronto soccorso | denunciato un inquilino

Sarebbe di origine dolosa l'incendio che ha interessato uno stabile in via Carlo Noè a Gallarate. Le fiamme sarebbero state volontariamente appiccate da un inquilino dello stabile che è stato denunciato. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente con autopompe, autoscala e autobotte per spegnere le fiamme, che si sono sviluppate al quarto piano dell'edificio. Sul posto è stato immediato l'arrivo degli operatori del soccorso, con tre ambulanze e automedica. Gli inquilini sono stati evacuati, 18 sono stati assistiti dai soccorritori, tre persone sono state accompagnate al pronto soccorso per accertamenti, per avere inalato del fumo. L'incendio è stato completamente domato dopo l'una di notte, quindi le squadre dei vigili del fuoco hanno continuato le operazioni mettendo in sicurezza tutta l'area.

