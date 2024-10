Presidenza Rai: Agnes senza voti, slitta l’elezione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi dava per sicuri – soprattutto nel Pd – scambi sotto banco e accordi segreti tra maggioranza e M5s sulla nomina dei vertici Rai, dovrà ricredersi. La prova provata si è avuta ieri con lo stallo sulla votazione di ratifica della nuova presidente in pectore di viale Mazzini, Simona Agnes, che fa seguito a quello per l’elezione del giudice della Consulta registrato ieri. O meglio, sulla non votazione, visto che nel corso dell’Ufficio di Presidenza della commissione di Vigilanza non è stato trovato l’accordo su una data per il voto e si è preferito rimandare ogni decisione. Lanotiziagiornale.it - Presidenza Rai: Agnes senza voti, slitta l’elezione Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Chi dava per sicuri – soprattutto nel Pd – scambi sotto banco e accordi segreti tra maggioranza e M5s sulla nomina dei vertici Rai, dovrà ricredersi. La prova provata si è avuta ieri con lo stallo sulla votazione di ratifica della nuova presidente in pectore di viale Mazzini, Simona, che fa seguito a quello perdel giudice della Consulta registrato ieri. O meglio, sulla non votazione, visto che nel corso dell’Ufficio didella commissione di Vigilanza non è stato trovato l’accordo su una data per il voto e si è preferito rimandare ogni decisione.

