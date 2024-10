Lopinionista.it - Precari Rai, Palese (Unirai) scrive alla Commissione di Vigilanza

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Francesco, segretario dell’ROMA – “Nell’esprimere il mio apprezzamento per le iniziative che si stanno promuovendo in meritonon più rinviabile riforma, anche io ritengo che la Rai del futuro dovrà necessariamente adeguarsi ai parametri ispirati dalle istituzioni europee. Nel frattempo, però, bisogna affrontare, dando risposte immediate, le urgenze della Rai di oggi. Tra queste c’è sicuramente il tema della regolarizzazione di tutti i colleghi giornalisti che operano nei programmi, a partita iva, riconoscendo loro il contratto che meritano dopo anni di attese e promesse. Bisogna, allo stesso tempo, garantire il giusto contratto anche a chi, da dipendente, svolge attività giornalistica da professionista”. Così, in una letteradiRai, Francesco, segretario– Figec Cisal.