Piove sul bagnato, il Latina perde Scravaglieri e Mastroianni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Modo di dire ovvio e scontato, ma inevitabile per il Latina: Piove sul bagnato. Fuori per tutta la stagione il giovane Scravaglieri, mentre sarà ai box per tre settimane Ferninando Mastroianni. La nota della società non lasciato adito a diverse interpretazioni:"A seguito degli accertamenti Latinatoday.it - Piove sul bagnato, il Latina perde Scravaglieri e Mastroianni Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Modo di dire ovvio e scontato, ma inevitabile per ilsul. Fuori per tutta la stagione il giovane, mentre sarà ai box per tre settimane Ferninando. La nota della società non lasciato adito a diverse interpretazioni:"A seguito degli accertamenti

