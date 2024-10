Pioggia e vento in Toscana: codice giallo giovedì 10. Le zone interessate (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una nuova allerta meteo di codice giallo per rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore, vento forte e mareggiate è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed avrà valore per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre 2024 L'articolo Pioggia e vento in Toscana: codice giallo giovedì 10. Le zone interessate proviene da Firenze Post. .com - Pioggia e vento in Toscana: codice giallo giovedì 10. Le zone interessate Leggi tutta la notizia su .com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una nuova allerta meteo diper rischio idrogeologico ed idraulico del reticolo minore,forte e mareggiate è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ed avrà valore per tutta la giornata di domani,10 ottobre 2024 L'articoloin10. Leproviene da Firenze Post.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande spavento a Cantù - 24enne cade dalla moto : soccorsi in codice rosso - Grande spavento ieri sera 1 ottobre a Cantù in via Pasubio all'altezza del numero 4 intorno alle 22.30. I soccorsi Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) si sono attivati in codice rosso per una brutta caduta in moto. Il mezzo era guidato da un ragazzo di 24 anni. Sul posto ambulanza e auto... (Quicomo.it)

Maltempo in Toscana - mercoledì 2 ottobre : codice giallo per pioggia e vento su zone dell’Appennino - . Una perturbazione in rapido avvicinamento interesserà la Toscana nella giornata di domani, mercoledì 2 ottobre 2024. da oggi, tuttavia, per effetto di correnti umide meridionali, sono previste piogge, soprattutto nelle zone settentrionali della regione L'articolo Maltempo in Toscana, mercoledì 2. (Firenzepost.it)

Vento forte e pioggia in Toscana : codice giallo esteso a mercoledì 18. Le zone a rischio - Tempo in peggioramento in Toscana tra il pomeriggio di oggi, 17 settembre 2024, e la prima parte di domani, 18 settembre, con precipitazioni più frequenti ed abbondanti lungo la dorsale appenninica L'articolo Vento forte e pioggia in Toscana: codice giallo esteso a mercoledì 18. . zone a rischio proviene. (Firenzepost.it)