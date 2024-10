Pilota muore in volo: atterraggio d’emergenza a New York (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia in volo. Un Pilota della Turkish Airlines è morto durante la tratta Seattle-Istanbul, costringendo l'aereo della compagnia di bandiera turca a compiere un atterraggio di emergenza a New York. A riferirlo è stato il portavoce della Turkish Airline, Yahya Ustun, sul social X. L'aereo era decollato ieri sera dalla città sulla costa occidentale Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia in. Undella Turkish Airlines è morto durante la tratta Seattle-Istanbul, costringendo l'aereo della compagnia di bandiera turca a compiere undi emergenza a New. A riferirlo è stato il portavoce della Turkish Airline, Yahya Ustun, sul social X. L'aereo era decollato ieri sera dalla città sulla costa occidentale

