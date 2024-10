Perché lo scontro Orban-von der Leyen non è (solo) un male. Parla Passarelli (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli strali erano annunciati. Il presidente ungherese, Viktor Orban ha recitato esattamente la sua parte in commedia e ha esposto, alla plenaria di Strasburgo, la sua visione dell’Europa. Dall’immigrazione alle frontiere, passando per il green deal. Da manuale. Non si è fatta attendere la reazione, prima degli eurodeputati dei centrosinistra – che hanno intonato Bella Ciao – ma sopratutto della presidente della Commissione, Ursula Von der Leyen. Sono volate parole forti e i riferimenti sono stati particolarmente chiari circa l’amicizia tra l’ungherese e lo zar Putin. Eppure, analizza Gianluca Passarelli, professore di Scienza Politica all’Università La Sapienza, “lo scontro tra Ursula e Orban ha i suoi lati positivi: il Parlamento Europeo non può essere solo un luogo in cui si discutono regolamenti e normative. Formiche.net - Perché lo scontro Orban-von der Leyen non è (solo) un male. Parla Passarelli Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gli strali erano annunciati. Il presidente ungherese, Viktorha recitato esattamente la sua parte in commedia e ha esposto, alla plenaria di Strasburgo, la sua visione dell’Europa. Dall’immigrazione alle frontiere, passando per il green deal. Da manuale. Non si è fatta attendere la reazione, prima degli eurodeputati dei centrosinistra – che hanno intonato Bella Ciao – ma sopratutto della presidente della Commissione, Ursula Von der. Sono volate parole forti e i riferimenti sono stati particolarmente chiari circa l’amicizia tra l’ungherese e lo zar Putin. Eppure, analizza Gianluca, professore di Scienza Politica all’Università La Sapienza, “lotra Ursula eha i suoi lati positivi: ilmento Europeo non può essereun luogo in cui si discutono regolamenti e normative.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro Ungheria-Ue sull'immigrazione : Orban pronto a citare in giudizio Bruxelles - Budapest ha intenzione di chiedere un risarcimento per i circa 2 miliardi di euro spesi per proteggere il confine esterno della zona Schengen. (Ilgiornale.it)

L'Italia sta con Orban sulla carne coltivata. Scontro tra i ministri dell'agricoltura Ue sui novel foods - I 27 ministri dell'agricoltura dell'Unione europea hanno partecipato alla riunione del Consiglio agricoltura e pesca (Agrifish) tenutasi a Bruxelles in un clima non proprio rilassato. La contestata nota della presidenza ungherese dell'Ue Pochi giorni fa la presidenza ha inviato una nota alle delegazioni dell’Ue affermando che il consumo di carne e latticini è «una parte importante dello stile ... (Gamberorosso.it)