Per la prima volta da McDonald's si potranno mangiare i nugget vegetali (Di mercoledì 9 ottobre 2024) McDonald's Francia entra nella scena vegana con il lancio dei Veggie McPlant nuggets, create in collaborazione con Beyond Meat, azienda californiana tra le protagoniste del cibo "plant based" a livello globale. A partire da lunedì 7 ottobre, le crocchette vegane sono disponibili in tutte le oltre 1.500 sedi McDonald's d'Oltralpe. Sono realizzate con proteine di pisello e rivestite con una croccante miscela di farina di grano e mais e sono state pensate per offrire un'alternativa a base vegetale ai classici Mcnuggets di pollo. Le alternative plant based arrivano nei fast food È la prima volta che la catena offre un'alternativa senza carne a uno dei suoi prodotti di punta in Francia. Il nuovo prodotto è già disponibile nei ristoranti del gruppo allo stesso prezzo dei Chicken Mcnuggets e negli stessi formati (x4, x6, x9 e x20). Gamberorosso.it - Per la prima volta da McDonald's si potranno mangiare i nugget vegetali Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)'s Francia entra nella scena vegana con il lancio dei Veggie McPlants, create in collaborazione con Beyond Meat, azienda californiana tra le protagoniste del cibo "plant based" a livello globale. A partire da lunedì 7 ottobre, le crocchette vegane sono disponibili in tutte le oltre 1.500 sedi's d'Oltralpe. Sono realizzate con proteine di pisello e rivestite con una croccante miscela di farina di grano e mais e sono state pensate per offrire un'alternativa a base vegetale ai classici Mcs di pollo. Le alternative plant based arrivano nei fast food È lache la catena offre un'alternativa senza carne a uno dei suoi prodotti di punta in Francia. Il nuovo prodotto è già disponibile nei ristoranti del gruppo allo stesso prezzo dei Chicken Mcs e negli stessi formati (x4, x6, x9 e x20).

