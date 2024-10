Paolini-Andreeva in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Jasmineaffronterà Erikanel terzo turno del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento della città cinese. Debutto vincente per la tennista azzurra, che ha liquidato in due set Yuan e affronterà ora la russa. Non però Mirra, contro cui ha già battagliato in molteplici occasioni nel, bensì la sorella Erika, che ha vinto proprio il derby contro la più piccola in famiglia. Ampiamente favorita, che è apparsa in buona forma nonostante le fatiche (in doppio) a Pechino. Jasmine ha vinto entrambi i precedenti e va a caccia del tris, anche per avvicinare la qualificazione alle Wta Finals, distante solo una manciata di punti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 10 ottobre come terzo match dalle 05:00 italiane sul Court 1.